с чего всё началось

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба Минфина России.

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

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