Экономика
REGNUMМинфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба Минфина России.
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с чего всё началось
О том, что ведомство выступало с инициативой сохранения действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей еще на один год, стало известно из письма заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Андрея Осолодкова в ответ на обращение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (.pdf)РБК11:29
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