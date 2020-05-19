Экономика
REGNUMМинфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба Минфина России.
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Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Здоровье
Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу
Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
Evo-rus.com 07:30
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Здоровье
В Архангельской области коронавирус диагностирован у 815 человек
На вторник, 19 мая, число северян с подтверждённым диагнозом covid-19 достигло 815 человек.
Московский Комсомолец вчера в 07:00
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Культура
Уткин высказался об интервью Дудя с Деревянко
RT на русском 05:32
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов
Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
Общество
Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности.
Интерфакс 07:32
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 18 мая в 11:11
Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией.
РИА Новости 08:21
Политика
Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»
Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Авто
Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны
В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»
Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.
Ведомости 06:25
Здоровье
В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом
ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.
Город новостей 06:47
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше
Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM вчера в 08:57
Культура
Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» неожиданно покинула проект
Актриса Руби Роуз, открытая лесбиянка, исполнившая главную роль в сериале "Бэтвумен", неожиданно покинула шоу спустя несколько дней после окончания первого сезона.
Газета.Ru 05:17
Экономика
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 06:33
Общество
Глава пилотируемых программ NASA ушёл в отставку
Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост.
News.ru 06:49