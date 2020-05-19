Экономика
REGNUMМинфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба Минфина России.
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с чего всё началось
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на один год снято с повестки дня, Минфин его больше не рассматривает. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минфина РФ.ТАССвчера в 10:12
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Минфин не рассматривает продление ЕНВД для индивидуальных предпринимателей
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