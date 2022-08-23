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Минфин России согласился денонсировать соглашение о налогах с Украиной

Минфин России направил Украине ответную ноту по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов, о которой Киев уведомил Москву в июне, сообщается
 на сайте ведомства.
РБК
Изначально Украина направила ноту о прекращении действия соглашения 8 июня.
Газета.Ru
Россия направила ответное уведомление сегодня, 23 августа.
Коммерсантъ
Минфин Украины анонсировал окончание действия льготных условий для резидентов России, которые ведут деятельность на Украине: к ним будет применяться общая ставка налогообложения в 15%.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Россия разорвала с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения
Газета.Ru13:49
Минфин России согласился денонсировать соглашение о налогах с Украиной
РБК15:03
Минфин России заявил, что Киев разорвал соглашение об избежании двойного налогообложения
Lenta.ru14:32
Минфин РФ сообщил о денонсировании Украиной соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения
Известия15:17
Украина денонсировала соглашение с РФ об избежании двойного налогооблажения
Московский Комсомолец13:41
Россия и Украина разорвали соглашение об избежании двойного налогообложения
Коммерсантъ13:22
Украина денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией
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