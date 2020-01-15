Общество

РБКРБКМинфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
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с чего всё началось

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.
РБКвчера в 16:00

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В стране могут появиться частные судебные приставы

URA.Ruвчера в 17:45

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российская газетавчера в 23:50

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Коммерсантъвчера в 17:42

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

РБКвчера в 16:00

Минфин предложил внедрить в России институт частных приставов

Говорит Москвавчера в 10:35
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RT на русском вчера в 23:24
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Дни24 вчера в 12:57
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
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РИА Новости вчера в 19:50
Политика

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РИА Новости вчера в 17:23
Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 15:42
Происшествия

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Woman.ru вчера в 12:36
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Российская газета вчера в 11:18
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Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
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Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
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Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

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Общество

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Газета.Ru вчера в 23:58
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Цены на сигареты повышаются в России

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Новым владельцем сети крупных торговых центров «Парк Хаус» в России может стать девелоперская группа «Гранель», принадлежащая предпринимателю из Башкортостана Ильшату Нигматуллину.
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Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг

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Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 16:33
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