Общество
РБКМинфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
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с чего всё началось
Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.РБКвчера в 16:00
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Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Здоровье
Национальный проект «Здравоохранение»: что сделано в Татарстане
В рамках национального проекта «Здравоохранение» был апробирован ряд управленческих моделей.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Хоккей
Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» и «Миннесоты»
На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 46 матчей.
Авто
Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов
Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.
Политика
В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Комитет по разведке в палате представителей получил новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа для предоставления Сенату, сообщил глава комитета Адам Шифф в письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Происшествия
Экс-начальник станции «Новосибирск-главный» заплатит штраф за взятки
Суд в Новосибирске приговорил бывшего начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный" к штрафу в 4 миллиона рублей за получение крупных взяток, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
Здоровье
В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Футбол
Эриксен дал согласие на переход в «Интер»
Датчанин дал согласие на переход в миланский "Интер" в нынешнее трансферное окно, информирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Экономика
СМИ узнали, кто станет новым владельцем ТЦ «Парк Хаус» в Казани
Новым владельцем сети крупных торговых центров «Парк Хаус» в России может стать девелоперская группа «Гранель», принадлежащая предпринимателю из Башкортостана Ильшату Нигматуллину.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Культура
Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг
Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.