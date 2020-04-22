Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Минфин определился с льготной ипотекой

Коммерсантъ13:27

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Известия11:00

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%

Газета.Ru11:17

Минфин внёс в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

RT на русском11:11

Проект постановления об ипотеке под 6,5% внесен в правительство РФ

Интерфакс11:07

Минфин РФ внес в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

РИА Новости11:26

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

ТАСС11:24
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Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика

РИА Новости вчера в 09:48
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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн 04:55
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Общество

Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц

Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
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Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru 13:31
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Общество

Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
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Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
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Общество

Обновились правила самоизоляции в Мурманской области

В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Мурманск 10:17
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
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Футбол

Сергей Семак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит»

Кокорин хочет получать игровую практику.
ГЛАС.RU 10:03
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Происшествия

Житель Тюменской области задержан за подготовку теракта в школе

Задержан житель тюменской области 2001 года рождения. Он осуществлял подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона.
Газета.Ru 02:58
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Политика

Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
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Политика

В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока.
Вечерняя Москва 13:24
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Игры

Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля

Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Экономика

Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману

Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье.
Комсомольская правда 02:07
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
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Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
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Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Шоу-бизнес

Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию

Uznayvse.ru 07:47
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
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Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ

В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.
Интерфакс 17:21
Футбол

Галлиани мечтал увидеть в «Милане» связку Ибрагимович — Тевес

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что в начале 2010-х хотел подписать в команду аргентинского нападающего Карлоса Тевеса.
Спорт-Экспресс 17:01
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Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй

После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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