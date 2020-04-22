Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. Цель программы — улучшение жилищных условий граждан.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Кабмин обсудит выделение средств на льготные кредиты предприятиям и на ипотеку под 6,5%

ТАССвчера в 17:02

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке под 6,5%

Российская газетавчера в 11:12

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%

Газета.Ruвчера в 11:17

Минфин внёс в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

RT на русскомвчера в 11:11

Проект постановления об ипотеке под 6,5% внесен в правительство РФ

Интерфаксвчера в 11:07

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Известиявчера в 11:00

Минфин РФ внес в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

РИА Новостивчера в 11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4K
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
954
Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
487
Общество

В США две кошки заразились коронавирусом

Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США.
Эхо Москвы в Челябинске 00:18
55
Общество

Безработные и многодетные в Самарской области получат по 5 тыс. рублей

В период пандемии коронавируса губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан.
ГТРК Самара вчера в 14:34
39
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
919
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
348
Общество

Депутат Госдумы подтвердил, что его фонд поставил во владимирскую больницу просроченные аппараты ИВЛ

Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев подтвердил, что именно его благотворительный фонд «Милосердие и порядок» поставил в больницу № 6 во Владимире просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Дождь 01:33
2
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
291
Экономика

Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового ВВП из-за коронавируса

Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового валового внутреннего продукта (ВВП) из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ведомости 00:00
21
Общество

В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска

Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
Миасский рабочий 02:30
1
Армия и оружие

Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты «Циркон»

Россия проведет еще около десяти испытательных запусков новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" в рамках государственных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru вчера в 20:19
734
Экономика

Москва поддержала малый бизнес контрактами на 83 млрд рублей

В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
Российская газета 02:51
7
Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
33
Армия и оружие

В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57

Официальная причина отказа Индии от российских Су-57 обусловлена высокой стоимостью истребителей, оснащенных старыми двигателями.
Военное дело 00:49
6
Технологии

Mail.ru Group начинает онлайн-продажи «умной» колонки «Капсула»

Коммерсантъ вчера в 04:00
25
Происшествия

Забайкалка почти 20 лет работала учителем по поддельному диплому

Жительница Дульдургинского района 19 лет проработала учителем в школе, при этом диплом ВУЗа, как предполагает дознание, она просто купила, сообщила 23 апреля ZAB.RU пресс-служба краевой прокуратуры.
ZAB.RU 02:49
Общество

В Саратовской области выявлено 190 случаев заболевания коронавирусом

В Саратовской области число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 190.
Российская газета вчера в 03:15
89
Хоккей

Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах

Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Политика

Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости вчера в 02:33
311
Происшествия

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
63
Общество

МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам

ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку после публикации в соцсетях аудиозаписей, на которых вероятный сотрудник полиции требует увеличить количество штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщила Sibnet.ru сотрудник ведомства.
Sibnet Новости вчера в 23:02
128
Общество

Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу

Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 10:41
10
Наука

Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса

Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия вчера в 22:33
50
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
27
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
421
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU вчера в 03:03
123
Общество

Невзоровские среды: Александр Невзоров

YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― 21 час и 4 минуты в Москве, а также Петербурге.
Эхо Москвы вчера в 23:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное