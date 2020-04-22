Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. Цель программы — улучшение жилищных условий граждан.

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

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