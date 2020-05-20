Коронавирус
ИзвестияМинфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
Россияне могут не дождаться снижения стоимости коммунальных услуг из-за позиции Минфина. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.
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с чего всё началось
Россияне могут не дождаться уменьшения трат на коммунальные услуги из-за позиции Минфина. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.Известиявчера в 17:01
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Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Общество
В мире коронавирусом заразились почти 5 млн человек
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире было выявлено 113 тысяч случаев COVID-19 — это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии коронавируса.
REGNUM 00:06
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Общество
В Совфеде предложили ввести в КоАП ответственность юрлиц за шум ночью
В Совете Федерации предлагают ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность юридических лиц за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.
Известия 00:50
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Происшествия
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу под Петербургом
Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Lenta.ru 01:35
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Авто
Euro NCAP правила краш-тестов автомобилей ужесточила
Tvoe-avto.com вчера в 14:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь
В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru 19 мая в 01:53
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
Происшествия
Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево
Lenta.ru вчера в 17:12
Происшествия
18-летний водитель впал в кому после кошмарного ДТП под Брянском
Новости Брянска 02:30
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Путешествия
Турция откроет границы для россиян 20 мая
С 20 мая Турция откроет границы для иностранных туристов из 31 страны, включая россиян.
АБН 18 мая в 08:47
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 19 мая в 06:16
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 12:59
Экономика
ФНС разработала систему освобождения пострадавшего бизнеса от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, обеспечивающую освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года компаний, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса.
News.ru 19 мая в 09:59
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК вчера в 17:00