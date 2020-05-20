Коронавирус
ИзвестияМинфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
Россияне могут не дождаться снижения стоимости коммунальных услуг из-за позиции Минфина. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.
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Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 19 мая в 07:32
Армия и оружие
Первую АПЛ класса «Борей-А» «Князь Владимир» передадут ВМФ в конце мая
Приемка флотом модернизированной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955А (класс «Борей-А») «Князь Владимир» состоится 25 мая, заявил источник в оборонно-промышленном комплексе 21 мая, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 21:14
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс вчера в 15:04
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных
Компания Samsung Electronics America, Inc. сегодня представила смартфон Galaxy S20 в тактическом исполнении Tactical Edition (TE).
3DNews вчера в 16:23
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
Украинская сторона сообщила о гибели командира батальона «Луганск-1»
Военное обозрение вчера в 23:52
Общество
Турция передумала принимать туристов из России в июне
Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.
НТВ вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Общество
Власти РФ разработали схему по предупреждению протестов из-за строек
Предполагается, что новая схема взаимодействия властей с горожанами позволит избежать массовых протестов в будущем, подобных конфликту из-за строительства храма в центре Екатеринбурга.
Daily Storm вчера в 23:38
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
REGNUM вчера в 14:28
Политика
Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РБК вчера в 15:27
Энергетика
Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом»
Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv вчера в 09:38
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить авиабилеты без штрафа
Пассажирам разрешается дважды поменять даты и направление без штрафа, говорится в пресс-релизе на официальном сайте перевозчика.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения и задержки зарплаты
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения и задержки зарплаты с начала трудовых дней.
РЕН ТВ вчера в 23:51
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Вести.Ru вчера в 22:01
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Путешествия
Турция откроет границы для российских туристов
Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой вчера в 04:06
Общество
В Совфеде предложили ввести в КоАП ответственность юрлиц за шум ночью
В Совете Федерации предлагают ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность юридических лиц за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.
Известия 00:50
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил почти все требования тактико-технического задания в полном объеме, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Юрий Борисов.
Известия вчера в 21:21
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ вчера в 01:42
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29