Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин. Кроме этого, на реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать24
Михаил Мишустин
В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 10:54

Подробнее о событии

Мишустин: Минфин зарезервировал 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Вести.Ru10:21

1,4 триллиона рублей. Мишустин рассказал о бюджете на борьбу с коронавирусом

Фонтанка.Ру10:43

Правительство направит на поддержку бизнеса 1,4 триллиона рублей

Комсомольская правда10:40

На борьбу с COVID-19 в России зарезервировали 1,4 триллиона рублей

РИА Новости10:26

Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

ТАСС10:55

Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

RT на русском10:17

Российское правительство готовит второй пакет мер, которые необходимы из-за ситуации с коронавирусом

Эхо Москвы10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус

OvideO.ru 03:12
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня 15:19
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Происшествия

В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор

За минувшие сутки двое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно поместили в евпаторийский обсерватор по решению суда.
Российская газета 04:43
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Происшествия

В Саратовской области наказали двух нарушителей режима самоизоляции

За нарушение режима домашнего карантина к административной ответственности будут привлечены двое жителей Саратовской области, заявил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Залепукин Алексей 1 апреля на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 16:10
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 20:01
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Общество

Семь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Напомним, что в Иркутской области ввели режим самоизоляции с 31 марта по 5 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
АиФ Иркутск 21:27
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 19:00
Политика

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Lenta.ru 22:40
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН 10:39
Общество

Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместят в обсерватор за городом

Пассажиров рейса S7 Airlines, прилетевшего в Новосибирск из Таиланда в среду, 1 апреля, отправят на строгий карантин.
Новосибирские новости 08:04
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
Авто

Suzuki готовит пятидверный вариант модели Jimny

Японский автопроизводитель собирается вывести на рынок пятидверную модификацию своего самого популярного внедорожника Suzuki Jimny.
Somanyhorses вчера в 04:27
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Армия и оружие

ПВО Сирии отразило ракетную атаку Израиля

ИА REX 05:30
Технологии

Эксперты: Коронавирус выявил слабые места российского интернета

Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование.
Взгляд.ру 15:30
Общество

В Саратовской области отложили введение пропускного режима

Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Коммерсантъ 11:42
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ 22:59
Интернет

Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО

В условиях карантина многие пользователи, оставшиеся дома, используют приложения для видеоконференций, чтобы поддерживать связь с коллегами и родственниками.
Газета.Ru 06:03
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo 08:14
Наука

Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера

"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Радио Sputnik 20:00
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное