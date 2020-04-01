Коронавирус
ИзвестияМинфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин. Кроме этого, на реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей.
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В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 10:54
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