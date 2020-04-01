В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин. Кроме этого, на реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей.

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

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