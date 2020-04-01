В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.

"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП)", - сказал глава кабмина.

Мишустин: на борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей

Единоборства Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал срыв поединка с обладателем пояса, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Экономика В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.

Общество Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.

Киберспорт Обновление Dota 2 от 2 апреля: локализация В ночь на 2 апреля разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2. Список изменений составлен на SteamDB.

Общество Семь регионов России ограничили движение по своей территории Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области, и грузовому транспорту.

Технологии Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Шоу-бизнес Павел Прилучный вернулся к семье Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.

Общество Застрявшие в Дохе россияне вылетают домой Ранее госпожа Захарова отмечала, что российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину.

Политика Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Общество Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение с 5 апреля полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.