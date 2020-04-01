Коронавирус
Газета.RuМишустин: на борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей
"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП)", - сказал глава кабмина.
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В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 10:54
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