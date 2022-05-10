На слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса Соединенных Штатов Йеллен подчеркнула, что ведомство решает, следует ли позволить России объявить дефолт или продлить срок действия генеральной лицензии.
Попытка захвата острова Змеиный привела за прошедшие трое суток к гибели более чем 50 украинских солдат, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и 30 беспилотников, что стало «катастрофой для ВСУ».
Являясь ведущим брендом в области аппаратного обеспечения True Gaming, MSI с гордостью представляет новую линейку графических карт на базе графических процессоров AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT, обеспечивающих новейшие графические функции и передовую конструкцию печатной платы. и отличная тепловая технология.