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Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолга

Министерство финансов США анализирует "последствия и побочные эффекты" возможных шагов, которые приведут к тому, что России запретят осуществление платежей по обслуживанию части своего госдолга.
ТАСС
На слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса Соединенных Штатов Йеллен подчеркнула, что ведомство решает, следует ли позволить России объявить дефолт или продлить срок действия генеральной лицензии.
Московский Комсомолец
Действие так называемой генеральной лицензии финансового ведомства, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ, истекает 25 мая.
ТАСС
В конце апреля Минфин России заявил, что осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2024 в долларах.
ТАСС

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