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Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолга

Министерство финансов США анализирует "последствия и побочные эффекты" возможных шагов, которые приведут к тому, что России запретят осуществление платежей по обслуживанию части своего госдолга.
ТАСС
Глава финансового ведомства Йеллен напомнила, что срок действия генеральной лицензии, исключающей из-под санкций выплаты по обслуживанию долга РФ, заканчивается 25 мая.
Life.ru
В конце апреля Минфин России заявил, что осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2024 в долларах.
ТАСС
Источники агентства указали, что проблема с оплатой долга у России заключается в многочисленных санкциях, которые были наложены на страну после начала спецоперации на Украине.
Газета.Ru

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