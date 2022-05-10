ТАССМинфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолгаМинистерство финансов США анализирует "последствия и побочные эффекты" возможных шагов, которые приведут к тому, что России запретят осуществление платежей по обслуживанию части своего госдолга.ТАССГлава финансового ведомства Йеллен напомнила, что срок действия генеральной лицензии, исключающей из-под санкций выплаты по обслуживанию долга РФ, заканчивается 25 мая.Life.ruВ конце апреля Минфин России заявил, что осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2024 в долларах.ТАССИсточники агентства указали, что проблема с оплатой долга у России заключается в многочисленных санкциях, которые были наложены на страну после начала спецоперации на Украине.Газета.RuЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГазета.RuLife.ruПодробнее о событииМинфин США задумался о введении запрета на обслуживание госдолга РоссииLife.ruвчера в 15:44В США заявили, что хотят лишить Россию доходов от нефти, но не запрещать ее нефть на рынкеТАССвчера в 14:25Самое цитируемоеМинфин США проводит оценку потенциальных последствий от запрета на обслуживание РФ части госдолгаОреанда-Новостивчера в 12:15США проанализируют последствия возможного запрета на обслуживание госдолга РоссииМосковский Комсомолецвчера в 13:47Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание части госдолга РФLenta.ruвчера в 13:00Американский минфин изучает перспективы запрета на обслуживание госдолга РоссииФАНвчера в 12:20Минфин США рассматривает риски введения запрета на обслуживание госдолга РФЭкономика сегоднявчера в 13:47Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолгаТАССвчера в 11:53Показать ещёОценить129Поделиться