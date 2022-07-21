РБКМинфин США допустил введение потолка цен на нефть из России к декабрюВашингтон надеется, что к декабрю будет установлена предельная цена на российскую нефть, с помощью которой западные страны хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей.РБКПо заявлению представителя ведомства, США надеются, что цены на нефть на мировых рынках снизятся, а вводимые нормы позволят энергоресурсам из России туда поступать.РЕН ТВСтраны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта.РИА НовостиВ случае если Россия в ответ на установление предельных цен сократит объемы добычи, стоимость барреля нефти может достичь $380, подсчитали аналитики JPMorgan Chase.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКPiter.tvРБКЭкономика сегодняЯмал-МедиаИзвестияLive24Аргументы и ФактыInkazanREGNUMNeftegaz.ruРосбалтФАННовостной фронтLife.ruВечерняя МоскваРамблерТК ЗвездаНовый ДеньКомсомольская правдаПодробнее о событииЗамглавы Минфина США Адейемо: ценовой предел на российскую нефть могут ввести к декабрюРИА Новости21:18В Минфине США хотят добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФИнтерфакс00:50Минфин США рассчитывает установить потолок цен на российскую нефть к декабрюКоммерсантъ22:17В Минфине США рассчитывают, что предел цен на российскую нефть установят к декабрюRT на русском22:09Минфин США заявил о планах страны установить потолок цен на российскую нефть к декабрюПРАЙМ03:38Минфин США заявил о намерении ввести потолок цен на российскую нефть к декабрюLenta.ru21:09В Минфине США рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю 2022 годаТАСС21:06Показать ещёОценить504Поделиться