Будьте в Плюсе

Минфин США допустил введение потолка цен на нефть из России к декабрю

Вашингтон надеется, что к декабрю будет установлена предельная цена на российскую нефть, с помощью которой западные страны хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей.
РБК
По заявлению представителя ведомства, США надеются, что цены на нефть на мировых рынках снизятся, а вводимые нормы позволят энергоресурсам из России туда поступать.
РЕН ТВ
Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта.
РИА Новости
В случае если Россия в ответ на установление предельных цен сократит объемы добычи, стоимость барреля нефти может достичь $380, подсчитали аналитики JPMorgan Chase.
РБК

Подробнее о событии

Замглавы Минфина США Адейемо: ценовой предел на российскую нефть могут ввести к декабрю
РИА Новости21:18
В Минфине США хотят добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ
Интерфакс00:50
Минфин США рассчитывает установить потолок цен на российскую нефть к декабрю
Коммерсантъ22:17
В Минфине США рассчитывают, что предел цен на российскую нефть установят к декабрю
RT на русском22:09
Минфин США заявил о планах страны установить потолок цен на российскую нефть к декабрю
ПРАЙМ03:38
Минфин США заявил о намерении ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю
Lenta.ru21:09
В Минфине США рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю 2022 года
ТАСС21:06

Интересное

АВВ уходит с российского рынка

Специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения шведско-швейцарская компания АВВ уходит с российского рынка.
ТАСС04:28

В Москве отставной генерал-майор ФСБ Лобачев найден мертвым на лестнице

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ в отставке 76-летний Евгений Лобачев. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Lenta.ru03:27

Wirtualna Polska: поляки устроили акцию протеста из-за флагов Украины во Вроцлаве

Представители молодежного крыла партии «Конфедерация польской короны» устроили акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте города Вроцлав.
Lenta.ru00:10

МИД России назвал случаи задержания в Кишинёве миротворцев недружественными действиями

Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва фиксировала факты задержаний в кишинёвском аэропорту российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровье.
RT на русском04:48

Премьер-министр Италии Драги вновь подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, сообщила пресс-служба президента страны.
РИА Новости04:17

Подача газа по «Северному потоку» возобновилась после завершения планового техобслуживания

Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов OPAL и NEL.
РИА Новости01:31

ТАСС: снайперскую дальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак» впервые применили на Украине

Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак», считающаяся самой дальнобойной в мире, впервые была использована в ходе спецоперации на Украине.
Lenta.ru03:01

Минобороны: российская авиация уничтожила в Одесской области до 600 боевиков и наемников

ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в четверг журналистам в четверг в Минобороны РФ.
РИА Новости05:06

Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг скорректировал официальный курс гривны, понизив его с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны.
ТАСС04:01