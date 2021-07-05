Минфин США и директор МЭА обсудили инвестиции в чистую энергетику
Как энергетический сектор может достичь чистых нулевых выбросов к 2050 году, и что следует сделать, чтобы разблокировать больше инвестиций для перехода к чистой энергетике во всем мире, обсудили исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и министр финансов США Джанет Йеллен.В источнике
МЭА: растущий спрос на природный газ помешает достижению углеродной нейтральности к 2050 году
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