Как энергетический сектор может достичь чистых нулевых выбросов к 2050 году, и что следует сделать, чтобы разблокировать больше инвестиций для перехода к чистой энергетике во всем мире, обсудили исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и министр финансов США Джанет Йеллен.

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