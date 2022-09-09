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Минфин США намерен наказывать компании, не соблюдающие потолок цен на российскую нефть

Соединенные Штаты намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений.
Газета.Ru
«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском
Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ.
ТАСС
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
RT на русском

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США предупредили о санкциях за закупку нефти РФ выше установленного лимита
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