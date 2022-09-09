«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», — приводит РИА Новости сообщение.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ.
Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
Как сообщил Пуркипайл, он работал над одним из четырех крупных городов в Starfield, а также над множеством других случайных поселений: «В игре будет много крупных локаций, как это всегда бывает с проектами Bethesda, где главные города являются значительными местами, по сравнению с окружением».