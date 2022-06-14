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Минфин США обеспокоен избыточным использованием санкций против России

США выражают обеспокоенность в связи с тем, что введенные против России санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов страны Адевале Адейемо.
Коммерсантъ
"Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц", — отметил он.
РИА Новости
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости
Как ранее сообщал Лайф, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев убеждён, что Запад будет и дальше пытаться разрушить экономику РФ.
Life.ru

Подробнее о событии

Минфин США оценил риск введения избыточных санкций против России
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Замминистр финансов США Адейемо обеспокоен, что санкции против России станут избыточными
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