Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.
Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, абсолютный чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound, легендарный американец Рой Джонс-младший прокомментировал вступление в Международный зал боксёрской славы, состоявшееся в минувшее воскресенье, 12 июня.