Американские власти за закрытыми дверями ведут переговоры с партнерами и союзниками о возможном установлении предельной закупочной цены на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы Минфина США Уолли Адейемо.
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.
Президент России Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России.