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Минфин США: обсуждается предел закупочных цен на нефть РФ

Американские власти за закрытыми дверями ведут переговоры с партнерами и союзниками о возможном установлении предельной закупочной цены на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы Минфина США Уолли Адейемо.
Национальная служба новостей
Фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,07%, до $123,43 за баррель.
Газета.Ru
8 июня, рост цен показал 1,4%, достигнув $122,26 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,52%, до $121,21.
Газета.Ru
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия в 2022 году может потерять до 17% нефтяной добычи из-за санкций.
ТАСС

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США обсуждают с союзниками введение потолка закупочных цен на нефть РФ
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