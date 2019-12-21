Политика
Московский КомсомолецМинфин США объявил о введении санкций против российских газопроводов
"После подписания президентом 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу", — подчеркнули в финансовом ведомстве. Суда, занимающиеся укладкой труб на глубине более 30 метров, будут попадать под действие ограничительных мер, говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить255
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Единоборства
Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз
Россиянин проиграл Мчуну в бою за пояс чемпиона Silver в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Футбол
Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона»
Политика
ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Авто
Дилеры пообещали подорожание авто с января
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости», о подорожании автомобилей с 1 января предупредили автопроизводители Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Наука
Ученые выяснили, что происходит с графеном при плавлении
Российским ученым впервые удалось построить кривые плавления графита и графена — двух самых тугоплавких материалов в мире.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Экономика
Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа
Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Кино
Американский Геральт. Как первые зрители оценили сериал «Ведьмак»
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Происшествия
Названа сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Речь идет о сумме ущерба в 95 млрд рублей, включая затраты на устранение повреждений самого авианосца, ремонтного оборудования, а также компенсации за травмы персонала.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.