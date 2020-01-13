Экономика
РБКМинфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing
По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п. п. "Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП", — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет "весьма значительным".
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В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
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Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
Экономика
Россиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ
Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии
На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
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Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
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Мать одного из лицеистов, Мария Куклина – сама врач по профессии, оценила ситуацию и осталась недовольна принятыми мерами.
Кино
Критики США выбрали лучшие фильмы 2019 года
Лучших актеров 2019 года назвали в России >> В номинации "За лучшую режиссуру" награды получили режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо и британец Сэм Мендес за фильм "1917".
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
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Общество
Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Технологии
При создании STALKER 2 могут применять фотограмметрию
На старте года разработчики заявили о создании проекта STALKER 2 на базе Unreal Engine 4, прикрепив скриншот «прошлогоднего батона».
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Политика
Украинские спецслужбы готовили теракт против Путина на Крымском мосту
Украинские спецслужбы планировали помешать проезду кортежа президента России Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Общество
В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах
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Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Экономика
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Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в 2019 году в стоимостном выражении составил 3,338 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Общество
Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением
13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
Елизавета II созывает семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл
Срочный семейный совет Елизавета II созывает в резиденции Сандрингем.