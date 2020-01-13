По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п. п. "Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП", — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет "весьма значительным".

Гаджеты Microsoft советует пользователям Windows 7 купить новый ПК Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.

Политика Сурков возвращается из Абхазии в Москву – политолог Чеснаков Как передавало ИА REGNUM, политический кризис в Абхазии обострился с 9 января, когда сторонники оппозиции захватили администрацию президента, а сам он бежал и скрылся на своей даче.

Космос NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.

Экономика Россиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Политика В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.

Авто Россиянам представили имеющие госскидку автомобили в 2020 году Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.

Здоровье У иркутского школьника обнаружена открытая форма туберкулеза Мать одного из лицеистов, Мария Куклина – сама врач по профессии, оценила ситуацию и осталась недовольна принятыми мерами.

Кино Критики США выбрали лучшие фильмы 2019 года Лучших актеров 2019 года назвали в России >> В номинации "За лучшую режиссуру" награды получили режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо и британец Сэм Мендес за фильм "1917".

Общество Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Технологии При создании STALKER 2 могут применять фотограмметрию На старте года разработчики заявили о создании проекта STALKER 2 на базе Unreal Engine 4, прикрепив скриншот «прошлогоднего батона».

Общество В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.