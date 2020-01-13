Экономика

РБКРБКМинфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing

По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п. п. "Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП", — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет "весьма значительным".
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Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

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