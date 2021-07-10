Playboy раскрывает свою коллекцию NFT в Майами-Бич

Бренд стильной жизни, стоящий за культовым журналом, в партнерстве с SuperRare выпустил свою первую коллекцию NFT с платформой - третью по счету Playboy - которая будет представлена на Decentraland Art Week завтра, 10 июля.