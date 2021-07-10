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Минфин США одобрил налог на прибыль ТНК не ниже 15%

Глава минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%.В источнике

С чего всё началось

Как сообщает Politico
, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

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