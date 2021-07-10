Минфин США одобрил налог на прибыль ТНК не ниже 15%
Глава минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Politico
, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.
Министры финансов G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций
РИА Новости10 июля в 12:41