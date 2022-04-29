Министерство финансов США одобрит лондонскому офису Citibank расчет по двум выпускам суверенных российских евробондов в долларах из внутренних резервов, передает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского Минфина.
В марте министерство расплатилось в валюте сразу по нескольким выпускам долларовых евробондов, при этом министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что выплата в валюте возможна только за счет средств с замороженных счетов РФ.
До начала апреля, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов РФ, Минфин не испытывал проблем с такими платежами.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он будет принимать исключительно в интересах Сербии.