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Минфин США одобрит выплату по евробондам РФ в долларах за счет внутренних резервов

Министерство финансов США одобрит лондонскому офису Citibank расчет по двум выпускам суверенных российских евробондов в долларах из внутренних резервов, передает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского Минфина.
Ведомости
В марте министерство расплатилось в валюте сразу по нескольким выпускам долларовых евробондов, при этом министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что выплата в валюте возможна только за счет средств с замороженных счетов РФ.
Интерфакс
До начала апреля, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов РФ, Минфин не испытывал проблем с такими платежами.
Интерфакс
В частности, рейтинговое агентство S&P Global Ratings после сообщений о рублевых выплатах понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ в иностранной валюте до уровня "SD" (выборочный дефолт).
Интерфакс

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