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Минфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России

Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, следует из заявления на сайте
 американского ведомства.
Газета.Ru
Отмечается, что действие текущей лицензии истекает 25 мая в 07:01 мск.
RT на русском
России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
РИА Новости
На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по внешнему госдолгу, если западная инфраструктура окажется закрытой, Москва сможет исполнить обязательства в рублях.
ТАСС

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