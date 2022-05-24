Газета.RuМинфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга РоссииМинфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, следует из заявления на сайте американского ведомства.Газета.RuОтмечается, что действие текущей лицензии истекает 25 мая в 07:01 мск.RT на русскомРоссии 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.РИА НовостиНа прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по внешнему госдолгу, если западная инфраструктура окажется закрытой, Москва сможет исполнить обязательства в рублях.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruГазета.RuREGNUMАбзацАМИТЕЛРосбалтPlanet TodayDaily StormИА Красная ВеснаРБККомсомольская правдаЦарьградФАНYA62.ruГлавный региональныйПятый каналВечерняя МоскваНовый ДеньТелеканал 360°РамблерSIA.ruПодробнее о событииИстек срок действия лицензии Минфина США, позволявшей РФ обслуживать свой внешний долгТАСС00:19Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга РоссииForbesвчера в 15:44Решение Минфина США о запрете обслуживания Россией внешнего долга вступило в силуLenta.ru00:01Минфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга РоссииИзвестия23:09Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга РоссииРИА Новостивчера в 15:40США запретили России обслуживать внешний госдолгРБКвчера в 15:22США не продлят лицензию, по которой Россия обслуживала госдолгКоммерсантъвчера в 15:17Показать ещёОценить2,5KПоделиться