Экономика
КоммерсантъМинфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
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В Минфине США опровергли сообщения о делистинге акций китайских компаний
Московский Комсомолецвчера в 23:11
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:06, Вашингтон
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»
Напомним, Вебер написал книгу "Наш Крым" после нескольких визитов на полуостров, во время которых называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.
Российская газета вчера в 07:55
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru вчера в 06:27
Армия и оружие
«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М
Концерном "Калашников" во всемирной паутине размещен ролик "экстремального испытания" автомата АК-74М.
В городе R 00:52
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Единоборства
Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории турнира Bellator
Самый быстрый нокаут состоялся в рамках турнира Bellator 228. Бой, в ходе которого он был зафиксирован, прошел в Инглвуде, штат Калифорния.
iReactor 02:33
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Политика
Украинские власти подсчитали, сколько нужно средств на восстановление Донбасса
Двух годовых бюджетов Украины не хватит для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.
ФАН 02:35
Политика
Самолет еще одной делегации ГА ООН вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок
Накануне в аэропорт Нью-Йорк вернулся самолет с делегацией Пакистана, которая также вылетала после сессии ГА ООН.
Известия 02:56
Политика
МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США
МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК 26 сентября в 17:46
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Экономика
МАРТ установил минимальную цену на сахар в Беларуси: 1,50 руб
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси издало постановление «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический».
КП - Беларусь вчера в 03:59
Наука
В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка
Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.
Ugpressa.ru вчера в 03:13
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Здоровье
Главный онколог России рассказал о методах лечения рака в стране
Директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о методах лечения рака в России.
News.ru 27 сентября в 03:59
Шоу-бизнес
Фотографии и видео больной Заворотнюк продает экс-сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com вчера в 04:04
Энергетика
«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа
В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 27 сентября в 08:53
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Футбол
Эксперт Марк Рубин: «Система VAR испортила матч „Локомотив“ – „Зенит“»
Поражение «Зенита» от «Локомотива» со счётом 0:1 эксперт «ПД» заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин считает результатом слабой игры чемпионов в атаке.
Петербургский дневник вчера в 14:55
Культура
Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время вчера в 03:30
Политика
Турция предложила купить у США Patriot наравне с С-400
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к коллеге из США Дональду Трампу с предложением закупить американские ЗРК Patriot параллельно с российскими комплексами С-400.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:12
Футбол
Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Футбол
ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ
Нева Спорт вчера в 19:20
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25