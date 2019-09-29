Экономика
КоммерсантъМинфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
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В Минфине США опровергли сообщения о делистинге акций китайских компаний
Московский Комсомолецвчера в 23:11
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
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В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека
В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
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Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
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Сборная Грузии по регби разгромила Уругвай на Кубке мира
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
РИА Новости 03:03
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Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Футбол
Сульшер: в «МЮ» нельзя всё сделать быстро. Рим не построили за один день
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о работе в клубе.
Чемпионат 05:12
Политика
Умер первый президент Крыма Юрий Мешков
Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Киберспорт
Dota 2 – Valve расправилась со смурфами
Вчера представитель компании-разработчика заявил в своем сообщении в Reddit: Мы готовы активировать часть изменений в рейтинге.
Srnsk вчера в 08:12
Наука
Создан новый анализ крови для выявления нескольких типов рака
Американские специалисты заявили, что им удалось разработать новый вид анализа крови, применение которого позволяет сразу обнаруживать несколько типов рака на ранней стадии.
Goroday.ru вчера в 19:11
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Гаджеты
Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет
Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
Astera 27 сентября в 17:25
Политика
Иран захотел от США 50 миллиардов долларов
Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке.
Lenta.ru 06:28
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Происшествия
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01