Экономика
КоммерсантъМинфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
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В Минфине США опровергли сообщения о делистинге акций китайских компаний
Московский Комсомолецвчера в 23:11
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Футбол
Спартак — Оренбург 0:0 (1-й тайм)
Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости 08:38
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Культура
На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»
Эхо Москвы 01:30
Политика
В России в 2020 году пройдет первая цифровая перепись населения
Росстат на "Цифровом прорыве" Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля.
ТАСС 07:42
Политика
Захарова отметила опасность переговоров с США
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что публикация стенограммы телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном.
Газета.Ru 09:46
Авто
Mitsubishi продемонстрировал новые Pajero Sport и ASX для России
Японский автопроизводитель Mitsubishi продемонстрировал новые Pajero Sport и ASX для рынка России.
UfacityNews.ru вчера в 16:50
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Политика
В Париже прощаются с Жаком Шираком
Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Вести.Ru 09:02
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Футбол
Экс-игрок «Краснодара» стал участником драки в ночном клубе
27-летний футболист стал участником потасовки в ночном заведении.
Матч ТВ 04:31
Общество
В МЧС рассказали, кого будут наказывать за курение на балконе
По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, новые правила рассчитаны на формирование «культуры курения».
ФАН 27 сентября в 02:53
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ вчера в 12:14
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Футбол
Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков выступил с критикой в адрес футболиста «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.
Sport24.ru вчера в 16:51
Единоборства
Мусаси стал победителем главного боя Bellator 228
Победителем главного боя турнира Bellator 228 стал Герард Мусаси.
ProstoProSport 03:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Футбол
Жена Мамаева показала реакцию трибун на переход футболиста в «Ростов»
Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду.
REGNUM 02:32
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33