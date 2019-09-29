Экономика
КоммерсантъМинфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
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В Минфине США опровергли сообщения о делистинге акций китайских компаний
Московский Комсомолецвчера в 23:11
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На Гран-при России «Формулы-1» в Сочи продано 37 тысяч билетов
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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Украинская писательница начала оскорблять таксиста из-за русской речи
Украинская детская писательница Лариса Ницой вступила в конфликт с водителем такси, который "принципиально" отвечал ей на русском языке.
Аргументы недели 06:59
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В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
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Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
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В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
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Женская сборная РФ по волейболу завоевала «бронзу» Кубка мира
Перед последним днем соревнований россиянки обеспечили себе место в тройке призеров и сохраняли шансы на «серебро» — для этого нужно было выиграть игру против сборной Бразилии с большим перевесом, однако бразильянки (прибывшие на турнир сильнейшим составом) выиграли со счетом 3:1. Победителями кубка стали китаянки, на втором месте — сборная США.
Татар-информ 07:58
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Кино
Lada 4х4 «засветилась» в новом фильме от Marvel «Черная вдова»
На съемках новой кинокартины студии Marvel под названием «Черная вдова» была замечена российская машина Lada 4х4.
Discover24 07:17
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В Сети обсуждают экстремальное видео Тимати с пятилетней дочерью
Поклонники сразу же начали обсуждать увиденное в комментариях.
Летидор 03:10
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Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 17:59
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
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«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
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В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
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Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
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Культуромания 06:03
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Футбол
«Витесс» Слуцкого вдесятером победил «Валвейк»
Гости с 49-й минуты играли вдесятером после удаления Юлиана Леливелда. "Витесс" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Нидерландов.
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Ставка на Понсе и Бакаева. Кто сыграет за «Спартак» против «Оренбурга»
Второй кандидат на усиление — Гулиев (особенно если "Спартак" поведет в счете).
Спорт-Экспресс 06:30
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
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Россияне стали реже делать домашние заготовки на зиму
Домашние заготовки на зиму прекращают делать россияне.
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Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52