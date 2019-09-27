Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
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США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
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При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
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