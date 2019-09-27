Экономика
КоммерсантъМинфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
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В Минфине США опровергли сообщения о делистинге акций китайских компаний
Московский Комсомолецвчера в 23:11
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
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Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
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В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
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Происшествия
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
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«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
Газета.Ru вчера в 15:45
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 27 сентября в 06:06
Политика
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iReactor вчера в 17:28
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Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
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В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
OAnews вчера в 13:03
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Космос
Ученые из США нашли в Солнечной системе признаки черной дыры
Специалисты нашли признаки существования черной дыры, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы.
Дни24 вчера в 09:53
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Курение на балконах все-таки запретят
Курение на балконах будет запрещено как подпадающее под категорию «открытого горения».
Радио Комсомольская правда 26 сентября в 14:27
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
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Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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Пропавшее в Атлантике судно с гражданами Украины на борту затонуло
REGNUM вчера в 16:45
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Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон
Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
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Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
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Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском вчера в 08:25
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В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
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Игры
Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр
Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
CyberSport.ru вчера в 06:43
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В Австрии начались досрочные парламентские выборы
В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18