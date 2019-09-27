Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
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Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

Коммерсантъ19:39

США опровергли намерение выгнать Китай со своих бирж

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Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

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Bloomberg: Вашингтон не намерен запрещать торги акциями китайских компаний на биржах США

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Эхо Москвы05:30

США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж

Газета.Ru19:17
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