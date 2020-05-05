Коронавирус
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом
Эхо Москвывчера в 21:06
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Общество
Пенсионный фонд предупредил алексеевцев о наказании за незаконные соцвыплаты
Фактическое непроживание в зоне ЧАЭС и получение ЕДВ влечёт за собой уголовное наказание, предусмотренное ч.1 ст.159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»).Напомним, за прошлый год следственным комитетом было возбуждено восемь уголовных дел по факту незаконного получения ежемесячной денежной выплаты жителями Алексеевского горокруга.
Газета-Заря 31 03 мая в 04:47
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию.
Военное дело вчера в 11:38
Авто
Бюджетные модели Chevrolet застряли на границе России
Узбекская автомобильная компания UzAuto, занимающаяся изготовлением машин Chevrolet, рассказала о том, что крупная партия бюджетных автомобилей стоит на границе РФ, так как она не прошла таможенную очистку.
Car.ru 03 мая в 14:53
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Экономика
СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами
Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
Росбалт вчера в 20:34
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Как сообщала «Губерния», в столице Южного Урала из-за низкого уровня самоизоляции, о чем накануне заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была усилена работа полиции.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:24
Политика
СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках
Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК вчера в 22:36
Общество
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации.
РБК вчера в 19:27
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03 мая в 02:34
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:57
Происшествия
Двое человек погибли в жестком ДТП в Свободном
Телепорт вчера в 23:11
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России
"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС вчера в 21:56
Кино
Раскаяние после буллинга и хоррор о воображаемом друге в Okko
В "Форме голоса" рассказывается о раскаянии подростка Сёи, который издевался над глухой одноклассницей в начальных классах.
Газета.Ru 00:00
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня 03 мая в 05:07
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.
Газета.Ru вчера в 22:36
Общество
«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова
Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru вчера в 04:22
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
Хоккей
«Салават Юлаев» ищет варианты обмена Солодухина и Жаркова
По информации «БИЗНЕС Online», «Салават Юлаев» ищет варианты обмена нападающих Вячеслава Солодухина и Владимира Жаркова.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:27
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29