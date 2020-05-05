Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

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Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом

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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

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Минфин США планирует занять рекордные $2,99 трлн для поддержки экономики

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Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн

ТАСС18:57

Казначейство США займет рекордную сумму во втором квартале

ИА Красная Весна16:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

В США непогода оставила без электричества более 130 тысяч потребителей

Нашвилл, США, 5 мая 2020, 02:06 — REGNUM По меньшей мере 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии в американском штате Теннесси из-за штормового ветра, 4 мая сообщается на сайте энергетической компании Nashville Electric.
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Общество

Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

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Коронавирус: еще 30 случаев заражения выявили в Хакасии

Среди зараженных, которых выявили за минувшие сутки, 6 сотрудников медучреждений: 4 из Абаканской городской больницы, по одному из Белоярской и республиканской больниц.
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Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости 21:01
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Коммерсантъ 22:31
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

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Warner Bros. и Сильвестр Сталлоне работают над сиквелом «Разрушителя»

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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
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Илон Маск стал отцом в шестой раз

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РБК 23:21
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

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The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ

Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
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Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом

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Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

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Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

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