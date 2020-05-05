Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Общество В США непогода оставила без электричества более 130 тысяч потребителей Нашвилл, США, 5 мая 2020, 02:06 — REGNUM По меньшей мере 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии в американском штате Теннесси из-за штормового ветра, 4 мая сообщается на сайте энергетической компании Nashville Electric.

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