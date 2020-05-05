Коронавирус
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество
В США непогода оставила без электричества более 130 тысяч потребителей
Нашвилл, США, 5 мая 2020, 02:06 — REGNUM По меньшей мере 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии в американском штате Теннесси из-за штормового ветра, 4 мая сообщается на сайте энергетической компании Nashville Electric.
REGNUM 19:06
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус 07:22
Космос
Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну
Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Общество
Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России
"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС 21:56
Происшествия
Коронавирус: еще 30 случаев заражения выявили в Хакасии
Среди зараженных, которых выявили за минувшие сутки, 6 сотрудников медучреждений: 4 из Абаканской городской больницы, по одному из Белоярской и республиканской больниц.
Юг Сибири вчера в 23:00
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 10:51
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости 21:01
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском 22:44
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Общество
Илон Маск стал отцом в шестой раз
У основателя космической компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и канадской певицы Граймс родился ребенок.
РБК 23:21
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Единоборства
Фрэнсис Нганну показал устрашающую форму
FightTime.ru вчера в 12:14
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Хоккей
The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
РБК вчера в 13:31
Здоровье
Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом
Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru 23:11
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
РИА Новости 14:57
Происшествия
Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин
В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Сотрудники городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в областной центр выставили дополнительные посты.
Губерния (г. Челябинск) 11:24
Шоу-бизнес
Актер Александр Петров нежно признался в чувствах своей возлюбленной
Петров опубликовал фото Стаси Милославской, когда они вместе посещали Италию. Стася переехала жить к актёру в феврале.
Аргументы недели вчера в 11:59
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44