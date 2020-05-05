Коронавирус
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
231 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
65 человека вылечились от коронавирусной инфекции в Иркутской области.
IrkutskMedia 22:22
Общество
В Китае выпустили мультфильм о коронавирусе и реакции США
Короткометражный анимационный фильм в стиле LEGO, в котором описываются действия китайских властей во время и после эпидемии коронавируса, а также реакция Вашингтона, был опубликован 30 апреля китайским государственным агентством Синьхуа.
ИА Красная Весна 02 мая в 08:54
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Общество
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия 19:48
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru 22:36
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
Здоровье
В США спрогнозировали 134 тыс. смертельных случаев COVID-19 к августу
Число летальных случаев в результате COVID-19 в США может к августу превысить 134 тыс. Такой прогноз дали эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон в понедельник, 4 мая.
Известия 19:45
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК 12:21
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
Общество
Возможность второй волны коронавируса оценили в Минздраве
Свойства возбудителя и выраженность мутации COVID-19 будут определять возможность второй волны распространения коронавируса, заявил в интервью «Российской газете» академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Live24 06:00
Общество
«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова
Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru 04:22
Политика
В Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт 08:41
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Происшествия
Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»
Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы 12:33
Политика
Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей
Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна 14:54
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Космос
НАСА записало жуткую мелодию глубокого космоса
LentaChel.ru вчера в 10:55
Финансы
Мировые торговые площадки начали неделю снижением индексов
Российский фондовый рынок открылся снижением индекса Мосбиржи на 1,02%, РТС — на 1,24%, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 07:36
Здоровье
В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом
Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 20:55
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Общество
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом
За прошедший день в Москве скончались 52 пациента с подтвержденным COVID-19.
Российская газета 15:19
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус 07:22
Общество
Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая
Вести.Ru 05:12
Политика
СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках
Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
Хоккей
Самсонов — о дебюте в НХЛ: «Овечкин сказал: «Не переживай, мы все сделаем»
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился воспоминаниями о первом матче в НХЛ.
Sport24.ru 19:54
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском 22:44