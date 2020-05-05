Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Астрономический долг: США займут больше, чем суммарно за последние 5 лет

Вести.Ru22:27

Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Lenta.ru22:12

Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн

ТАСС18:57

Минфин США планирует занять рекордные $2,99 трлн для поддержки экономики

Известия20:49

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Коммерсантъ20:08

Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

Эхо Москвы21:06

Казначейство США займет рекордную сумму во втором квартале

ИА Красная Весна16:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Общество

231 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области

65 человека вылечились от коронавирусной инфекции в Иркутской области.
IrkutskMedia 22:22
Общество

В Китае выпустили мультфильм о коронавирусе и реакции США

Короткометражный анимационный фильм в стиле LEGO, в котором описываются действия китайских властей во время и после эпидемии коронавируса, а также реакция Вашингтона, был опубликован 30 апреля китайским государственным агентством Синьхуа.
ИА Красная Весна 02 мая в 08:54
3
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Общество

Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия 19:48
9
Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru 22:36
1
Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Интерфакс вчера в 19:19
130
Здоровье

В США спрогнозировали 134 тыс. смертельных случаев COVID-19 к августу

Число летальных случаев в результате COVID-19 в США может к августу превысить 134 тыс. Такой прогноз дали эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон в понедельник, 4 мая.
Известия 19:45
2
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК 12:21
4,8K
Политика

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК 22:30
4
Авто

Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»

Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
44
Общество

Возможность второй волны коронавируса оценили в Минздраве

Свойства возбудителя и выраженность мутации COVID-19 будут определять возможность второй волны распространения коронавируса, заявил в интервью «Российской газете» академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Live24 06:00
Общество

«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова

Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru 04:22
4,1K
Политика

В Москве отрепетировали воздушный парад Победы

Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт 08:41
949
Гаджеты

Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
17
Происшествия

Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»

Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы 12:33
2
Политика

Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна 14:54
Армия и оружие

Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
7
Космос

НАСА записало жуткую мелодию глубокого космоса

LentaChel.ru вчера в 10:55
Финансы

Мировые торговые площадки начали неделю снижением индексов

Российский фондовый рынок открылся снижением индекса Мосбиржи на 1,02%, РТС — на 1,24%, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 07:36
Здоровье

В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом

Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 20:55
24
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
14
Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
1
Общество

В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

За прошедший день в Москве скончались 52 пациента с подтвержденным COVID-19.
Российская газета 15:19
74
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус 07:22
94
Общество

Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая

Вести.Ru 05:12
44
Политика

СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
1
Хоккей

Самсонов — о дебюте в НХЛ: «Овечкин сказал: «Не переживай, мы все сделаем»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился воспоминаниями о первом матче в НХЛ.
Sport24.ru 19:54
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском 22:44
107
Как работают Яндекс.Новости?
Главное