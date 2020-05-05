Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн

1 фото
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

Эхо Москвы21:06

Минфин США планирует занять рекордные $2,99 трлн для поддержки экономики

Известия20:49

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Коммерсантъ20:08

Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн

ТАСС18:57

Минфин США планирует занять во II квартале 2020 г рекордные $2,99 трлн - газета

ПРАЙМ16:53

Казначейство США займет рекордную сумму во втором квартале

ИА Красная Весна16:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Народные новости 16:41
Экономика

Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 01:31
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
2,2K
Шоу-бизнес

Повзрослевшая дочь Александра Абдулова покоряет своей красотой

Друзья актёры Александра Абдулова восхищаются тем, как похожи отец и дочь.
SM News 02:05
27
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 07:52
92
Армия и оружие

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море

Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
49
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Газета.Ru 02:45
945
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
4,7K
Общество

Масочный режим вводится в Челябинской области

Со среды, 6 мая, в рекомендательном формате в области будет введен масочный режим.
Миасский рабочий 08:01
197
Общество

В Китае за сутки выявили 1 случай заражения коронавирусом

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 881, выздоровели 77 853 человека, скончались 4 633.
РЕН ТВ 20:50
13
Политика

В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт 07:15
6
Здоровье

В Омске больницу закрыли на карантин

Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
47
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
841
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия вчера в 03:10
1,8K
Космос

Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск 20:38
Здоровье

В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:47
23
Общество

Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ

Вести.Ru 15:32
241
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,4K
Здоровье

В Одесской области выявили вспышку коронавируса в цыганском таборе

Очаг коронавируса зафиксирован в цыганском таборе Одесской области Украины, заявил глава областной администрации Максим Куцый.
РИА Новости 12:43
Армия и оружие

ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету

Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.
ТАСС 07:17
7
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
72
Здоровье

Модульный медицинский корпус строят в Тайшете

В настоящее время в Тайшете на территории районной больницы строят модульный корпус для пациентов с внебольничной пневмонией.
Байкал24 09:22
1
Игры

Рука госдепа – CD Projekt Red опубликовала описание корпорации «Милитех» из Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt Red продолжает знакомить публику с организациями и группировками, населяющими мир ролевой игры Cyberpunk 2077.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 10:51
1
Общество

Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией

Народные новости вчера в 06:30
295
Здоровье

Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
168
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости 12:32
1,5K
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
96
Как работают Яндекс.Новости?
Главное