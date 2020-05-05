Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Астрономический долг: США займут больше, чем суммарно за последние 5 лет

Вести.Ruвчера в 22:27

Минфин США планирует занять рекордные $2,99 трлн для поддержки экономики

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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

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Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн

ТАССвчера в 18:57

Казначейство США займет рекордную сумму во втором квартале

ИА Красная Веснавчера в 16:37
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Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM вчера в 00:55
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Общество

В небе над Екатеринбургом появились боевые вертолеты

Над центром Екатеринбурга пролетели военные вертолеты Ми-8. Об этом сообщили "Уралинформбюро" очевидцы.
Уралинформбюро вчера в 04:37
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Происшествия

Самолет SSJ совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет SSJ100 экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Толк 01:43
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Здоровье

В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса

Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 03 мая в 06:01
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

BFM.ru 02:16
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
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Игры

Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6

Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Происшествия

На фабрике в Ленинградской области произошел пожар

Пожар произошел на фабрике нетканых материалов в городе Коммунар в Ленинградской области.
Известия вчера в 18:13
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Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru 01:28
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Хоккей

«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва

В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru 03 мая в 06:56
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Наука

Ученые создали штамм коронавируса, поражающий мышей

RuNews24.ru 01:34
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Общество

На Сахалине усилили масочный режим

Масочный режим усилен на Сахалине, теперь индивидуальные средства защиты необходимо носить не только в общественном транспорте, но и в магазинах, аптеках и других общественных местах.
ТАСС 02:27
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Здоровье

В Алтайском крае снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией снизилась в Алтайском крае, при этом увеличилось число выздоровевших пациентов.
Алтайская правда 02 мая в 04:11
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Здоровье

Шведский эпидемиолог обозначил две основные меры по борьбе с коронавирусом

По мнению ученого, бороться с инфекцией коронавируса можно двумя методами, мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование, пишет во вторник, 5 мая, «РБК».
ГЛАС.RU 02:40
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
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Музыка

Умер музыкант группы «Ласковый май»

Uznayvse.ru вчера в 08:07
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Автоспорт

Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.
Чемпионат вчера в 16:32
Здоровье

В Челябинской области выявили 44 новых случая коронавируса

«На утро 5 мая в регионе подтверждены 828 случаев заболевания COVID-19 (+ 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню), 111 пациентов выздоровели, семеро переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Доступ1 02:14
7
Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Лос-Анджелеса в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с россиянами.
Газета.Ru 01:00
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