Экономика
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом
Эхо Москвывчера в 21:06
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Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM вчера в 00:55
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Общество
В небе над Екатеринбургом появились боевые вертолеты
Над центром Екатеринбурга пролетели военные вертолеты Ми-8. Об этом сообщили "Уралинформбюро" очевидцы.
Уралинформбюро вчера в 04:37
Происшествия
Самолет SSJ совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет SSJ100 экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Толк 01:43
Здоровье
В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса
Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 03 мая в 06:01
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Игры
Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
На фабрике в Ленинградской области произошел пожар
Пожар произошел на фабрике нетканых материалов в городе Коммунар в Ленинградской области.
Известия вчера в 18:13
Политика
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Lenta.ru 01:28
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Хоккей
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва
В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru 03 мая в 06:56
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Наука
Ученые создали штамм коронавируса, поражающий мышей
RuNews24.ru 01:34
Общество
На Сахалине усилили масочный режим
Масочный режим усилен на Сахалине, теперь индивидуальные средства защиты необходимо носить не только в общественном транспорте, но и в магазинах, аптеках и других общественных местах.
ТАСС 02:27
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Здоровье
В Алтайском крае снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
Динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией снизилась в Алтайском крае, при этом увеличилось число выздоровевших пациентов.
Алтайская правда 02 мая в 04:11
Здоровье
Шведский эпидемиолог обозначил две основные меры по борьбе с коронавирусом
По мнению ученого, бороться с инфекцией коронавируса можно двумя методами, мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование, пишет во вторник, 5 мая, «РБК».
ГЛАС.RU 02:40
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Автоспорт
Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.
Чемпионат вчера в 16:32
Здоровье
В Челябинской области выявили 44 новых случая коронавируса
«На утро 5 мая в регионе подтверждены 828 случаев заболевания COVID-19 (+ 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню), 111 пациентов выздоровели, семеро переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Доступ1 02:14
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Лос-Анджелеса в Москву
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с россиянами.
Газета.Ru 01:00