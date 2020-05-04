с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Общество Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов рассказал о главном условии победы над пандемией нового типа коронавируса COVID-19. 9

Общество Финляндия откроет границы с 14 мая В Финляндии власти объявили о снятии ограничения на выезд за границу. Жители смогут покинуть страну с 14 мая, пишет РИА «Новости». 14

Происшествия В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки. 345

Шоу-бизнес Бывший коллега Меган Маркл назвал ее характер несносным Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.

Общество Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах. 11

Общество Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек. 242

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 257

Энергетика Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв. 16

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав. 110

Футбол «Тамбов» не сможет выкупить Мелкадзе у «Спартака» Спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что его клуб не сможет выкупить выступающего на правах аренды форварда "Спартака" Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".