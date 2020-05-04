с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.

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Общество Введены новые СНИПы для дачников: двигаем туалеты Поводом может стать хотя бы то, что один сосед под носом у другого устраивает выгребную яму или туалет.

Финансы Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». 2

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 417

Единоборства Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи отказался бы от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней. 7

Общество Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии Как правило, счетчики показывают, что жители тратят гораздо меньше воды и света, чем заложено в нормативах (при условии, что в квартире нет незарегистрированных жильцов).

Политика Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков. 1,8K

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 114