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Игры EA Play 2020 пройдет в онлайне 12 июня Electronic Arts анонсировала дату проведения EA Play 2020. Выставка от компании в этом году пройдет в онлайне из-за коронавируса.

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