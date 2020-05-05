Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Астрономический долг: США займут больше, чем суммарно за последние 5 лет

Вести.Ruвчера в 22:27

Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 22:12

Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн

ТАССвчера в 18:57

Минфин США планирует занять рекордные $2,99 трлн для поддержки экономики

Известиявчера в 20:49

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Коммерсантъвчера в 20:08

Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 21:06

Казначейство США займет рекордную сумму во втором квартале

ИА Красная Веснавчера в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
18
Общество

ГИБДД вводит новые штрафы для водителей

Проект нового КоАП, значительно доработанный Минюстом, предусматривает ряд новых штрафов для автомобилистов.
Новые автомобили 03:45
8
Общество

Алтидор: «Нам показали НЛО, но людям все равно из-за коронавируса»

Нападающий "Торонто" Жози Алтидор рассказал о видеозаписях Пентагона, на которых показаны неопознанные летающие объекты.
Soccer.ru 03:04
Общество

Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
РИА Новости 03:22
66
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:50
25
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,6K
Шоу-бизнес

Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына

Фигурист Евгений Плющенко дал ответ журналистам, заявившим о наличии у его сына психического расстройства.
iReactor 03:39
8
Общество

Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

RuNews24.ru вчера в 06:00
111
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,1K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
1,8K
Здоровье

Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом

Принимать заболевших москвичей коронавирусом начала ГКБ им. И.В. Давыдовского на Таганке.
Российская газета 03:46
3
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением

Дни24 01:16
3
Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
426
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета 00:04
11
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 150 тыс

За последние сутки в России зарегистрировано 10 102 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,2K
Шоу-бизнес

Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской

Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
2
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
264
Игры

EA Play 2020 пройдет в онлайне 12 июня

Electronic Arts анонсировала дату проведения EA Play 2020. Выставка от компании в этом году пройдет в онлайне из-за коронавируса.
Cyber.sports.ru вчера в 11:27
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,3K
Общество

В Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки.
Моссовет 03:45
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
1,5K
Общество

В России зафиксировали 10102 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявили 155 370 случаев коронавируса, 1451 летальный исход и 19 865 выздоровевших.
Эхо Москвы 03:35
Здоровье

Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
40
Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
8
Общество

В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:21
19
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились более 10 тыс. человек

За последние сутки в России выявили 10102 случая заражения коронавирусом, всего в стране заболели 155 370 человек, сообщил оперштаб.
РБК 03:43
Общество

В Самарской области еще один пациент скончался от коронавируса

В Самарской области подтвержден еще один случай смерти пациента, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.
Коммерсантъ Самара 03:59
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
419
Как работают Яндекс.Новости?
Главное