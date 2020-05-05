Экономика
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом
Эхо Москвывчера в 21:06
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Нападающий "Торонто" Жози Алтидор рассказал о видеозаписях Пентагона, на которых показаны неопознанные летающие объекты.
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Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe
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В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом
Принимать заболевших москвичей коронавирусом начала ГКБ им. И.В. Давыдовского на Таганке.
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Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
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Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 150 тыс
За последние сутки в России зарегистрировано 10 102 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Шоу-бизнес
Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Игры
EA Play 2020 пройдет в онлайне 12 июня
Electronic Arts анонсировала дату проведения EA Play 2020. Выставка от компании в этом году пройдет в онлайне из-за коронавируса.
Cyber.sports.ru вчера в 11:27
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки.
Моссовет 03:45
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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Всего на сегодняшний день в России выявили 155 370 случаев коронавируса, 1451 летальный исход и 19 865 выздоровевших.
Эхо Москвы 03:35
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Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
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Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
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Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
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В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:21
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились более 10 тыс. человек
За последние сутки в России выявили 10102 случая заражения коронавирусом, всего в стране заболели 155 370 человек, сообщил оперштаб.
РБК 03:43
Общество
В Самарской области еще один пациент скончался от коронавируса
В Самарской области подтвержден еще один случай смерти пациента, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.
Коммерсантъ Самара 03:59
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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