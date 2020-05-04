с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Экономика «Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, не считает цену поставок хлористого калия на уровне 220 долларов за тонну оптимальной — компании предстоит определиться, готова ли она заключать контракты по такой цене, говорится в сообщении производителя.

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 10

Происшествия Житель Саратова перепутал двери и надругался над хозяйкой квартиры По данным следствия, 28 апреля в квартире одного из домов в Ленинском районе 28-летняя женщина, ожидая мужа с работы, не стала запирать на замок входную дверь. 11

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,7K

Гаджеты Часть кристалла Intel Core i9-10900K оказалась пустой Пустое пространство на кристалле десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake обнаружил главный редактор ресурса WikiChip Fuse, об этом он 4 мая написал в Twitter.

Шоу-бизнес Актера из сериала «Кухня» госпитализировали Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве. 3

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,3K

Экономика Правительство освободило регионы от выплат по кредитам Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. 398

Общество Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими. 80

Здоровье В Тверской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом По состоянию на 5 мая в Тверской области зафиксировано 709 заразившихся вирусом COVID-19. За последние сутки выявлено ещё 29 заболевших. 1

Общество Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия 22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия. 9

Общество В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека. 425

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 535

Политика Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19. 35

Здоровье Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. 3