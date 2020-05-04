Экономика
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Министерство финансов Соединенных Штатов планирует занять рекордную сумму в размере почти $3 трлн для поддержки американской экономики, сообщает CNBC.Газета.Ru02:32
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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом
Эхо Москвывчера в 21:06
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ТАСС 02:56
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Здоровье
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По состоянию на 5 мая в Тверской области зафиксировано 709 заразившихся вирусом COVID-19. За последние сутки выявлено ещё 29 заболевших.
Край справедливости 03:52
Здоровье
В Челябинской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За время пандемии в области умерли восемь человек. Пятеро из них – от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).
Губерния (г. Челябинск) вчера в 03:33
Общество
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Правительство Ростовской области 03:38
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Известия 03 мая в 03:10
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
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Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
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Общество
В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19
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РИА Новости вчера в 22:45