с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,7K

Политика Сенат Польши может отклонить закон о дистанционных выборах Варшава, 5 мая 2020, 15:35 — REGNUM Если депутаты Сейма (нижней палаты парламента) Польши от партий, союзных правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), проголосуют против закона о дистанционном (по почте) голосовании на президентских выборах, им придётся покинуть парламентский клуб ПиС и коалицию Объединённых правых.

Общество В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. 62

Футбол Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".

Шоу-бизнес Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он. 11

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 357

Шоу-бизнес Сергей и Дарья Пынзарь празднуют оловянную свадьбу Сергей и Дарья Пынзарь, которые в прошлом были звездными участниками популярного российского шоу «Дом-2», празднуют оловянную свадьбу.

Политика Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС. 1,8K

Общество В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить. 1,5K

Общество Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы. 43

Авто Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров «Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.

Футбол Рауль похвастался коллекцией футболок других игроков Экс-форвард «Реала» Рауль, ныне возглавляющий резервную команду мадридского клуба, показал свои коллекцию футболок известных игроков разных лет.

Политика Пентагон не знает, откуда именно появился коронавирус Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские власти не знают, откуда именно появился коронавирус COVID-19. 15

Кино Премьеру «Джона Уика 4» перенесли Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года. 18

Происшествия В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. 132

Происшествия На юге Казахстана затопило еще одно село 2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане. 25