Экономика
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Министерство финансов Соединенных Штатов планирует занять рекордную сумму в размере почти $3 трлн для поддержки американской экономики, сообщает CNBC.Газета.Ru02:32
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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом
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