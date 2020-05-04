Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Министерство финансов Соединенных Штатов планирует занять рекордную сумму в размере почти $3 трлн для поддержки американской экономики, сообщает CNBC
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