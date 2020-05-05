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Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,6K

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Общество В США непогода оставила без электричества более 130 тысяч потребителей Нашвилл, США, 5 мая 2020, 02:06 — REGNUM По меньшей мере 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии в американском штате Теннесси из-за штормового ветра, 4 мая сообщается на сайте энергетической компании Nashville Electric.

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Экономика Собственникам не хватает арендаторов Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что наиболее устойчивыми в кризис оказались доступные по цене «однушки», в сторону которых сместился спрос на фоне падения доходов населения. 69

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 858

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Здоровье В Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России Специалист сообщила, что в апреле смертность пациентов с коронавирусом в России была на уровне 2,5 случая на 1 млн человек, а через десять дней выросла до 5,5. 921

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