Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн

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Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Министерство финансов США планирует занять рекордную сумму на борьбу с коронавирусом

Эхо Москвы21:06

Минфин США планирует занять рекордные $2,99 трлн для поддержки экономики

Известия20:49

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Коммерсантъ20:08

Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн

ТАСС18:57

Минфин США планирует занять во II квартале 2020 г рекордные $2,99 трлн - газета

ПРАЙМ16:53

Казначейство США займет рекордную сумму во втором квартале

ИА Красная Весна16:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
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Здоровье

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В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом

В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
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Общество

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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

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Коммерсантъ 12:01
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Экономика

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Футбол

«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями

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Газета.Ru 15:01
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Технологии

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Политика

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Собственникам не хватает арендаторов

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что наиболее устойчивыми в кризис оказались доступные по цене «однушки», в сторону которых сместился спрос на фоне падения доходов населения.
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Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

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Газета.Ru 02:20
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Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

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В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

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В Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России

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Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
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Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

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