Коронавирус
КоммерсантъМинфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Здоровье
Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19
Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.
News.ru 15:37
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Происшествия
В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом
В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 02 мая в 03:13
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу
RuNews24.ru 18:07
Общество
В ПДД внесут поправки. В России могут ввести новые штрафы
В правила дорожного движения хотят внести поправки. Это чревато введением в России новых штрафов для водителей в ближайшее время.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
Футбол
«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями
"Герта" приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Самолона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 15:01
Здоровье
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 12:13
Технологии
Глава Xbox: пандемия может затянуть сроки выхода игр для Xbox Series X
Сроки выпуска игр к игровым консолям следующего поколения компании Microsoft возможно будут сорваны из-за пандемии коронавируса, заявил глава Xbox Фил Спенсер 30 апреля, передает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 15:20
Общество
В США непогода оставила без электричества более 130 тысяч потребителей
Нашвилл, США, 5 мая 2020, 02:06 — REGNUM По меньшей мере 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии в американском штате Теннесси из-за штормового ветра, 4 мая сообщается на сайте энергетической компании Nashville Electric.
REGNUM 19:06
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию
Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB подешевел в Европе на 900-1200 евро – все благодаря новой базовой версии с индексом «180».
Автоновости дня 01:50
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что наиболее устойчивыми в кризис оказались доступные по цене «однушки», в сторону которых сместился спрос на фоне падения доходов населения.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Здоровье
В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек
Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:47
Здоровье
В Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России
Специалист сообщила, что в апреле смертность пациентов с коронавирусом в России была на уровне 2,5 случая на 1 млн человек, а через десять дней выросла до 5,5.
RT на русском 12:17
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Здоровье
Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
Шоу-бизнес
Елена Степаненко потратила на преображение около миллиона рублей
Экспресс газета 04:53
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45