Политика

РБКРБКМинфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
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Американский Минфин оставил Олега Дерипаску в санкционном списке

Говорит Москва03:43

Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

РБК00:48

Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски

Коммерсантъ02:59

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, поданный из-за санкций

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