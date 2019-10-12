Политика
РБКМинфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
РИА Новости вчера в 17:31
Наука
Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Общество
В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила причины молчания семьи
Анна решила ответить на все сообщения о создании родными ажиотажа вокруг болезни актрисы Анна Заворотнюк объяснила, почему ее семья и она лично отказываются отвечать на вопросы о состоянии ее матери Анастасии Заворотнюк.
АМИТЕЛ 04:29
Политика
Федеральная прокуратура в США ведет расследование в отношении Джулиани
Федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Руди Джулиани - адвоката президента США - в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:49
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Политика
Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
Газета.Ru 04:57
Футбол
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в одном из пабов Лондона
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели прямую трансляцию матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Чехии и Англии.
Sport24.ru вчера в 22:52
Наука
Создан тест, который определит боррелиоз за 15 минут
Команда ученых из Колумбийского университета разработала тест, способный всего лишь за 15 минут диагностирует болезнь Лайма.
Ридус 04:41
Армия и оружие
СМИ: турецкие войска установили контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии
Авиация и артиллерия турецких войск наносят сейчас интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".
ТАСС 05:18
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Гаджеты
Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения
В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Армия и оружие
National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22
Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
ПолитРоссия 10 октября в 04:02
Происшествия
Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56