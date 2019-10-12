Политика

РБКРБКМинфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
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Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, поданный из-за санкций

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Минфин США потребовал от суда отклонить иск Олега Дерипаски

Газета.Ru03:36

Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски

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Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

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