Политика
РБКМинфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings 10 октября в 14:04
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe вчера в 09:16
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Гаджеты
Раскрыты характеристики Samsung Galaxy A91
Кубанские новости вчера в 13:12
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Авто
Обновленный Mercedes-Benz Actros будет производиться в России
Грузовым подразделением немецкого бренда было анонсировано появление в нашей стране обновленного грузовика Actros, получившего инновационное оборудование.
CarsWeek.ru вчера в 11:13
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Наука
Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Общество
Малифисента возвращается в кинотеатры
В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.
Фонтанка.Ру 10 октября в 15:49
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня 10 октября в 10:36
Экономика
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре
Краснодарские известия 03:36
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
В Раде указали на главную ошибку Зеленского
Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
ФедералПресс 02:01
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 10 октября в 20:47
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15