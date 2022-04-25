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Минфин США поручил завершить все сделки с «Группой ГАЗ» до 25 мая

Министерство финансов США предписало завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая, следует из обнародованной ведомством генеральной лицензии.
Finam.Ru
Ведомство выпустило две генеральные лицензии, которые распространяются на продление срока избавления от активов российской компании и сроки продления сделок с ней.
Экономика сегодня
Сегодня вместе с переносом даты Минфин США выпустил несколько генеральных лицензий: General License 13R, General License 15L.
ИА SM-News
Группа "ГАЗ" в апреле 2018 г. подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Дерипаской.
Интерфакс

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Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 25 мая
Известиявчера в 16:54
Минфин США поручил закрыть все сделки с российской «Группой ГАЗ» до 25 мая
ФАН20:59
Минфин США продлил сроки завершения операций с российской «Группой ГАЗ» до 25 мая
Lenta.ru20:24
США продлили санкционный дедлайн для группы «ГАЗ» до 25 мая
Интерфакс02:34
Минфин США продлил сроки завершения сделок с российской «Группой ГАЗ» до 25 мая
ТАССвчера в 15:48
Минфин США в очередной раз продлил сроки завершения сделок с «Группой ГАЗ»
ИА Красная Веснавчера в 15:45
Минфин США поручил завершить все сделки с «Группой ГАЗ» до 25 мая
Finam.Ruвчера в 15:31

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