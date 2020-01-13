Экономика
РИА НовостиМинфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing
Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП.
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Кино
Стали известны претенденты на «Оскар» в номинации «лучший фильм»
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Политика
Создатель World of Tanks решил оставить «Танки» ради политики
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров, анонсировавший создание Партии прямой демократии, решил оставить «Танки» ради политики.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Футбол
«Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу
Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.
Авто
Koenigsegg занимается концепт-каром Mission 500 для рекорда скорости
В рамках Женевского автосалона в 2020 году Koenigsegg собирается показать прототип Mission 500.
Происшествия
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу
Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Общество
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Первый салют в 2020 году в Москве будет дан в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск, в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Транспорт
С 1 марта ограничена продажа билетов на поезда «Стриж» и «Ласточка»
На сайте РЖД отмечают, что это мера временная.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Фигурное катание
Авербух ответил на публикации о гонораре Медведевой
"Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тыс рублей за выступление, не соответствует действительности", - цитирует Авербуха ТАСС.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Политика
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине
Переговоры между Россией и Турцией относительно конфликта в Ливии проходят в положительном ключе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 13 января, сообщает ТАСС.
Футбол
«Зенит» не стал выкупать Максименко у «Нижнего Новгорода»
Напомним, что перед «Зенитом-2» снята задача выхода в ФНЛ. До перехода в «Нижний Новгород» Максименко выступал за тульский «Арсенал».
Гаджеты
Microsoft порекомендовал пользователям Windows 7 обновить ПК
Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
Общество
Принцы Уильям и Гарри опровергли информацию о ссорах
Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сведения о сложностях в их отношениях, сообщает "Газета.ру".
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Футбол
«Овьедо» ожидает разрешения на регистрацию игроков, чтобы подписать Лунина
Клубу из Овьедо осталось только дождаться разрешения на регистрацию игроков, сообщает AS.
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Кино
MTV приобрел сериалы производства телеканала «2х2»
Телеканал MTV, входящий в международную группу Viacom, купил анимационные сериалы производства телеканала «2х2», принадлежащего «Газпром-медиа».