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Минфин США пригрозил санкциями за попытки обойти лимит цен на российскую нефть

Обсуждаемый G7 потолок цен на российскую нефть предполагает ответственность для тех стран, которые попытаются скрыть происхождение или цену купленной нефти, сообщил первый замглавы Минфина США Адевале Адейемо.
Коммерсантъ
Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.
ТАСС
По мнению Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.
Ведомости
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
RT на русском

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Замглавы минфина США Адейемо пригрозил санкциями за обход потолка цен на нефть из России
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