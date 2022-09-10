КоммерсантъМинфин США пригрозил санкциями за попытки обойти лимит цен на российскую нефтьОбсуждаемый G7 потолок цен на российскую нефть предполагает ответственность для тех стран, которые попытаются скрыть происхождение или цену купленной нефти, сообщил первый замглавы Минфина США Адевале Адейемо.КоммерсантъВведенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.ТАССПо мнению Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.Ведомости2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.RT на русскомЧитать далееСвернутьВоенное обозрениеВоенное обозрениеNewInformРоссийская газетаРЕН ТВREGNUMЦарьградИзвестияАбзацКомсомольская правдаВечерняя МоскваГазета.RuLife.ruПолитРоссияФАНRT на русскомНародные новостиПрофильR.LifeИА Красная ВеснаПодробнее о событииЗамглавы минфина США Адейемо пригрозил санкциями за обход потолка цен на нефть из РоссииИзвестия02:13США предупредили об ответственности за попытку скрыть данные о нефти РФ при потолке ценТАССвчера в 15:28В США предупредили об ответственности компаний за попытки скрыть цену нефти из РФПрофильвчера в 16:15Замглавы Минфина США Адейемо заявил о наказании в случае обхода лимита цен на нефть РоссииLenta.ruвчера в 15:28В США предупредили об ответственности за обход потолка цен на российскую нефтьМосковский Комсомолецвчера в 16:24Минфин США: режим лимита цен на нефть РФ предполагает ответственность за его обходГазета.Ruвчера в 15:21Компании, которые скроют источник нефти при режиме потолка, накажутРЕН ТВвчера в 15:05Показать ещёОценить1,7KПоделиться