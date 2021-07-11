Ввести мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15% с возможностью позже увеличить ставку ранее предложил Минфин США. Министры финансов стран G7 выступили за введение этого налога.

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С чего всё началось Как сообщает Politico , данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов. Ридус 10 июля в 15:56