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Минфин США призвал быстрее ввести налог на прибыль корпораций не ниже 15%

Ввести мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15% с возможностью позже увеличить ставку ранее предложил Минфин США. Министры финансов стран G7 выступили за введение этого налога.В источнике

С чего всё началось

Как сообщает Politico
, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

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