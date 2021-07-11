Минфин США призвал быстрее ввести налог на прибыль корпораций не ниже 15%
Ввести мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15% с возможностью позже увеличить ставку ранее предложил Минфин США. Министры финансов стран G7 выступили за введение этого налога.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Politico
, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.
Министры финансов G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций
РИА Новости10 июля в 12:41